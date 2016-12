Premier: City a punteggio pieno, il Leicester riparte

Il City mette fin da subito le cose in chiaro passando in vantaggio al 15' con una punizione calciata furbescamente sotto la barriera da De Bruyne. Il raddoppio porta la firma di Iheanacho che appoggia in rete l'assist di Sterling. Nella ripresa è Sterling a calare il tris infilando agevolmente il passaggio di Ihenacho. Al 67' partecipa al gol anche Gundogan che batte il portiere del Bournemouth con un tiro dalla distanza. Nel finale il City resta in 10 per il rosso diretto a Nolito, apparso troppo nervoso. La squadra di Guardiola può comunque far festa per il poker e per essere ancora a punteggio pieno.



L'Arsenal ci mette 19 minuti per sbloccare l'incontro del KC Stadium con Sanchez che devia fortunosamente la conclusione di Iwobi che diventa così imparabile per Jakupovic. Al 40' l'Hull City resta in 10 per il rosso diretto a Livermore che para col braccio in area il tiro ravvicinato di Coquelin. Dal dischetto ci va Sanchez ma il suo tiro viene intuito e respinto dal portiere. Il raddoppio arriva a inizio ripresa con una rasoiata vincente di Walcott. L'Hull City rientra in partita con un rigore trasformato da Snodgrass ma l'Arsenal non ci sta e trova il tris ancora con Sanchez, bravo a sfruttare una respinta dei padroni di casa. Nel finale chiude i conti Xhaka con un tiro preciso dalla distanza.



Dopo un primo tempo molto combattuto, il Leicester riesce a trovare la via del gol nel secondo di recupero con un colpo di testa vincente di Slimani su punizione messa in mezzo da Fuchs. L'attaccante algerino ex Sporting Lisbona segna anche il raddoppio con una spizzata sotto misura sul pallone messo in mezzo da Vardy. La sfortunata deviazione di Mee nella sua porta su cross di Mahrez regala la gioia della terza rete alle Foxes che salgono così a 7 punti. Il West Bromwich, infine, sconfigge 4-2 il West Ham di Zaza (sostituito nell'intervallo).



Nell'ultima gara del sabato l'Everton supera 3-1 il Middlesbrough e sale al secondo posto in classifica con 13 punti, a -2 dalla capolista Manchester City. Succede tutto nel primo tempo. Gli ospiti passano in vantaggio al 21' grazie all'autorete di Stekelenburg, ma i 'Toffees' reagiscono immediatamente pareggiando i conti con Barry e raddoppiando al 42' con Coleman. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per il tris di Lukaku.