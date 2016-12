Premier: Chelsea ko, il City vola a -3 ma perde Aguero

21:59 - Clamoroso in Premier. Il Newcastle batte 2-1 il Chelsea e condanna la squadra di Mourinho al primo ko stagionale: decide la doppietta di Cissé, ai Blues non bastano Drogba e l’assedio finale. Ne approfitta il Manchester City, che piega 1-0 l'Everton grazie a un gol su rigore di Touré e si porta a -3 dai Blues, ma perde Aguero: l'argentino esce in lacrime per un problema al ginocchio, ormai certa la sua assenza contro la Roma in Champions.

Mourinho prova a sfatare il tabù del St James' Park, un campo dove non è mai riuscito a vincere. Ma le cose per il suo Chelsea si mettono male a inizio ripresa: al 58’ Dummett dalla sinistra mette in mezzo un pallone velenoso, Cahill in scivolata sbaglia l'intervento servendo involontariamente Cissé che insacca da due passi. Mou gioca la carta Drogba, ma è ancora il Newcastle a colpire al minuto 79: percussione centrale di Sissoko che sbatte contro Courtois, il pallone arriva a Cissé che segna col sinistro a porta vuota. Finale da brividi. All’81’ il Newcastle resta in dieci (espulso Taylor per doppio giallo) e due minuti più tardi il Chelsea accorcia: punizione di Fabregas e colpo di testa vincente di Drogba che anticipa un incerto Elliot. Il finale è un assedio: i Blues hanno almeno tre palle gol con Diego Costa, Filipe Luis e lo scatenato Drogba, ma Elliot si riscatta e consente al Newcastle di portare a casa una vittoria dal sapore storico. Mourinho cade dopo 23 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 6 pareggi), una serie impressionante iniziata sul finire della scorsa stagione.

Al Britannia Stadium, invece, primo tempo da favola dello Stoke, che buca tre volte la porta dell'Arsenal: prima Crouch, poi Bojan e infine Walters costringono Wenger ad una rivoluzione tra primo e secondo tempo. Nella ripresa effettivamente i Gunners cambiano faccia, accorciano con Cazorla (rigore) e Ramsey ma l'espulsione di Chambers limita l'arrembaggio finale dei londinesi: l'occasione per il pari Cazorla ce l'ha comunque, ma la spreca e lo Stoke ringrazia. Dopo due vittorie consecutive rallenta nuovamente il Liverpool, ancora orfano di Balotelli: il tecnico Rodgers tiene ancora fuori Gerrard in vista della Champions, ma i Reds non riescono a scardinare il fortino del Sunderland. Senza reti anche il derby tra Tottenham e Crystal Palace: gli ospiti si mangiano le mani per la traversa nel finale di Puncheon. Chiude il programma la preziosa vittoria in chiave salvezza del Qpr che stende 2-0 il Burnley grazie alle reti di Fer e Austin.

Il City vince ma non convince. Il ko di Aguero dopo pochi minuti di gara gela il pubblico dell'Etihad Stadium e sembra ripercuotersi sui compagni di squadra: per l'argentino, uscito in lacrime dopo 7', c'è la sospetta distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti. Il City rischia di restare in nove dopo mezz'ora per due fallacci di Mangala e Fernando, puniti entrambi solo con il giallo, ma al 24' beneficia di un rigore quanto meno generoso per un lieve contatto nell'area dell'Everton tra Milner e Jagielka: Touré non sbaglia dagli undici metri. La squadra di Pellegrini non brilla ma riesce comunque a portare a casa tre punti che riaprono definitivamente il campionato. Fallisce invece l'occasione di tornare in zona Champions l'Arsenal, sconfitto 3-2 sul campo dello Stoke. Reti inviolate invece in Liverpool-Sunderland e Tottenham-Crystal Palace.