Premier: Chelsea inarrestabile, 2-0 all'Arsenal

22:49 - Non si ferma la marcia del Chelsea di Mourinho: a Stamford Bridge la capolista batte 2-0 l'Arsenal e torna a +5 sul Manchester City. A decidere il derby londinese sono un rigore trasformato da Hazard al 27' e una prodezza di Diego Costa su assist di Fabregas al 78'. Torna a vincere il Tottenham che a White Hart Lane batte 1-0 il Southampton. Secondo successo di fila per lo United che, grazie a Di Maria e Falcao, piega 2-1 l’Everton.

Il Chelsea di Mourinho si conferma implacabile in casa. I Blues battono 2-0 l’Arsenal nel derby londinese e si riportano a +5 sul Manchester City che sabato nell’anticipo aveva vinto 2-0 a Birmingham contro l’Aston Villa. A Stamford Bridge il risultato si sblocca al 27’ quando Hazard trasforma un rigore concesso dall’arbitro Atkinson per un fallo di Koscielny sullo stesso belga. La partita non regala grosse emozioni, ma al 64’ arriva l’episodio destinato a far discutere: Wilshere si libera al tiro al limite e il suo destro viene deviato col braccio da Fabregas. I Gunners di Wenger chiedono il penalty, ma il direttore di gara opta per la non volontarietà e concede solo un calcio d’angolo. Sbilanciato alla ricerca del pari, l’Arsenal subisce il secondo gol in contropiede al 78’: splendido lancio in profondità di Fabregas per Diego Costa, che controlla col petto e supera Sczcesny con un delizioso pallonetto di destro. Anche Mourinho si lascia andare a un’esultanza sfrenata in panchina: per il Chelsea la festa è completa.



Torna a sorridere anche il Tottenham che a White Hart Lane conquista il secondo successo stagionale in Premier League. La squadra di Pochettino, che non vinceva dalla prima giornata, batte 1-0 il Southampton di Pellè grazie a una rete di Eriksen, che al 40’ trafigge Forster con un destro angolatissimo dal limite dell’area su assist di Chadli.



Angel Di Maria si conferma invece ancora una volta l'uomo in più dello United. L'argentino semina il panico nella difesa dell'Everton, che non riesce in alcun modo a limitarlo. Non è un caso che sia lui a sbloccare il risultato al 27' su assist di Mata: il suo destro a giro dal limite non dà scampo ad Howard. Allo scadere del primo tempo gli ospiti hanno la prima occasione per riequilibrare la partita ma Baines si fa parare da De Gea il rigore concesso per un netto fallo di Shaw su Hibbert. Per il terzino dell'Everton si tratta del primo errore dal dischetto della carriera in Premier.



Baines si fa perdonare in avvio di ripresa pennellando con il sinistro un cross perfetto per la testa di Naismith, che sbuca alle spalle dei centrali dello United e infila De Gea. Incassato l’1-1, è ancora Di Maria a suonare la carica per i Red Devils: al 62' un sinistro senza pretese del numero 7 si trasforma in un assist per Falcao, che con un destro ravvicinato riporta avanti i padroni di casa. Nel recupero De Gea evita allo United di subire una nuova rimonta con due parate da applausi: al 90' il portiere spagnolo si oppone a un destro ravvicinato di Osman, poi si ripete al 94' con un volo strepitoso sul sinistro al volo di Oviedo. Un intervento che vale la standing ovation dell'Old Trafford e permette al Manchester di cogliere la seconda vittoria consecutiva dopo quella sul West Ham.