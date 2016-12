Premier: Chelsea in fuga, frena il City

21:30 - Nella 24esima giornata di Premier il Chelsea batte 2-1 l'Aston Villa (gol di Hazard e Ivanovic) e approfitta del pari casalingo (1-1 con rete di Milner nel recupero) del Manchester City con l'Hull per volare a +7 in classifica. Va al Tottenham il derby londinese contro l'Arsenal (2-1 con doppietta di Kane che rimonta il vantaggio di Ozil). Terzo posto in solitaria per il Southampton che vince 1-0 sul campo del Qpr con gol nel recupero di Mane.

Terzo posto in solitaria per il Southampton che vince 1-0 sul campo del Qpr con gol nel recupero di Mane. Al Villa Park gli uomini di Mourinho passano in vantaggio dopo appena 8 minuti con Hazard che mette fuori causa Guzan su assist di Willian. A inizio ripresa l'Aston Villa pareggia con un colpo di testa di Okore su cross di Gil. Al 65' ecco il gol di Ivanovic con uno splendido sinistro sotto l'incrocio. Nel finale c'è spazio anche per Cuadrado, all'esordio con la maglia dei Blues.

Frena il Manchester City che rischia addirittura di perdere in casa con l'Hull, passato in vantaggio al 35' con un gol di Meyler al termine di un'azione rocambolesca. In pieno recupero Milner, su punizione, regala almeno un punto agli uomini di Pellegrini. Il Southampton espugna il Loftus Road battendo 1-0 il Qpr grazie ad un sinistro precisissimo di Mane che si spegne sotto l'incrocio. Pellè e compagni salgono così al terzo posto con 45 punti, 4 in meno del City e 2 in più di Tottenham e United, impegnato domani col West Ham.

Termina 1-1 Swansea-Sunderland con Sung-Yong Ki che risponde al vantaggio ospite di Defoe. Terza sconfitta consecutiva, infine per il Leicester, fanalino di coda del campionato. Il Crystal Palace batte 1-0 Cambiasso e compagni grazie al gol di Ledley. Per chiudere, scialbo 0-0 tra Everton e Liverpool.