Premier: Chelsea debordante, Liverpool ok senza Balotelli

20:44 - Il Chelsea non si ferma più. Nella 22esima giornata di Premier la squadra di Mourinho vola a un provvisorio + 5 sul Manchester City (impegnato domenica nel big match con l'Arsenal) grazie al rotondo 5-0 sul campo dello Swansea. Lo United sconfigge 2-0 il Qpr in trasferta, ma al terzo posto resta sempre il Southampton (2-1 a Newcastle). Vittoria esterna anche per il Liverpool: Balotelli nemmeno in panchina, Borini decisivo nel 2-0 all'Aston Villa.

Al Liberty Stadium bastano 36 minuti al Chelsea per mostrare i muscoli e portarsi sul 4-0: apre Oscar dopo appena 60 secondi con un destro preciso e potente da fuori area, al 20' Diego Costa raddoppia con un destro su illuminante assist di Fabregas; al 34' un retropassaggio scriteriato dell'ex Napoli Federico Fernandez consente al brasiliano naturalizzato spagnolo di portare i suoi sul 3-0 con il 17esimo timbro in Premier, due minuti dopo è ancora lui a servire ad Oscar il pallone del poker. Ripresa di totale tranquillità per i Blues, che al 79' trovano il definitivo 5-0 con Schurrle e si godono la vetta a 52 punti, + 5 sul City.



Lotta serrata per le prime due posizioni, altrettanto avvincente quella per la terza piazza: lo United si rialza dopo l'inatteso ko interno col Southampton e sconfigge 2-0 in trasferta il Qpr. Van Gaal concede una chance da titolare a Falcao ma ci vuole l'inserimento di Fellaini al 58' su cross di Valencia per stappare la gara. I Red Devils contengono poi il tentativo di rimonta della squadra di Redknapp, penultima a 19 punti, e trovano il 2-0 in contropiede al 94' con Wilson, che prima vede il suo sinistro respinto da Green e poi mette dentro a porta sguarnita col destro. Al terzo posto, a quota 42 punti, resta però sempre il Southampton: la squadra di Koeman continua la sua strepitosa stagione vincendo 2-1 anche in casa del Newcastle: decisiva la doppietta della meteora juventina Elia, intervallata dal momentaneo pareggio di Gouffran. Novanta minuti in campo per Graziano Pellé, preziosissimo con due sponde aeree in occasione dei gol dei Saints.



Continua la sua corsa anche il Liverpool, che vince 2-0 al Villa Park, trova la terza vittoria consecutiva ed è a meno 4 dalla zona Champions: Rodgers manda Balotelli in tribuna per l'ennesima volta e deve rinunciare anche a capitan Gerrard per infortunio, Borini viene schierato titolare e al 24' ripaga la fiducia del suo tecnico con una bella spaccata su assist di Henderson. Al 71' l'ex Roma lascia il posto a Lambert, che otto minuti dopo chiude la gara con un destro secco su cui Guzan non può nulla. Insomma, tutti gli attaccanti del Liverpool vanno a segno: col rientro di Sturridge lo spazio per Balotelli, che non gioca nemmeno ora, rischia veramente di azzerarsi. Nelle altre gare di giornata vittoria importante per il Tottenham, un 2-1 al Sunderland con rete decisiva all'88' di Eriksen; il Crystal Palace vince 3-2 in casa del Burnley, lo Stoke invece espugna 1-0 Leicester.