Premier: Chelsea all'ultimo respiro, il City resta lontano

09:08 - I campionati si vincono anche così. Con una rete di Willian al 90' il Chelsea sconfigge 1-0 l'Everton nella 25esima giornata di Premier League e respinge il tentativo di avvicinamento del Manchester City, che dilaga 4-1 in casa dello Stoke (doppietta di Aguero). Il Manchester United, invece, batte 3-1 all'Old Trafford il Burnley e scavalca il Southampton (fermato sullo 0-0 dal West Ham) al terzo posto in classifica.

Sfida difficilissima per la capolista a Stamford Bridge. L'Everton di Roberto Martinez, reduce da quattro risultati utili consecutivi compreso lo 0-0 di pochi giorni fa nel derby contro il Liverpool, si presenta a Londra attento in difesa e pronto a innescare le rapide ripartenze dei vari Lennon, Naismith e del grande ex Lukaku. Mourinho, ancora privo dello squalificato Diego Costa (al suo posto Remy), lancia dal primo minuto il nuovo arrivo Cuadrado, che non sfigura ma nel tridente con Willian e Hazard non riesce a sopraffare l'arcigna retroguardia dei Toffees. Anzi, l'occasione migliore della gara capita sui piedi di Lukaku al 69': tiro a botta sicura da pochi metri, Cech (che da quando ha rilevato Courtois non ha ancora subito reti) ci mette il piedone e respinge di puro istinto. A sfondare il muro, dopo un gol giustamente annullato ad Ivanovic per fuorigioco e l'espulsione di Barry per doppia ammonizione, ci pensa Willian: minuto 90, Howard allontana col pugno un traversone e da fuori area Willian mette all'angolino con un preciso e coordinatissimo destro. Vittoria in puro stile Mourinho, come se ne sono viste tante nel biennio all'Inter. Un successo, per giunta, che non fa altro che scoraggiare ulteriormente la difficile rincorsa del Manchester City. La squadra di Pellegrini vince con un rotondo 4-1 in casa dello Stoke e s'illude ascoltando la radiolina: poi arriva la beffa del gol di Willian, i Blues restano a + 7. Nei novanta minuti di gioco era stato Aguero a trascinare il City, che non vinceva da oltre un mese tra Premier ed FA Cup. Alla rete del Kun al 33' risponde cinque minuti dopo Crouch, nella ripresa un colpo di testa di Milner su assist di Nasri mette la sfida in discesa per i campioni in carica, prima del rigore ancora di Aguero e del poker calato dallo stesso Nasri. Ride anche il Manchester United, che grazie al 3-1 sul Burnley (doppietta di testa di Smalling e rigore di Van Persie) scavalca il Southampton al terzo posto: sono 47 i punti dei Red Devils, contro i 46 dei Saints stoppati sullo 0-0 da un West Ham in dieci dal 61' per l'espulsione di Adrian. Finisce 1-1 tra Crystal Palace e Newcastle, mentre il West Bromwich trova tre punti importanti nella corsa salvezza battendo 2-0 lo Swansea tra le mura amiche del The Hawthorns.