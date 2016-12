Premier: cadono Arsenal e Tottenham

19:57 - Tonfo Arsenal nell'11.a giornata di Premier League. Sanchez illude i Gunners che poi si fanno rimontare dallo Swansea: i gallesi vincono 2-1 e mettono in atto il sorpasso in classifica. Terzo ko in quattro gare per il Tottenham, che perde 2-1 in casa contro lo Stoke City. Gli Spurs sono dodicesimi con 5 punti di margine sulla zona retrocessione. Vince invece fuori casa il Newcastle che batte 2-0 il West Bromwich e agguanta a 16 punti lo United.

A White Hart Lane il Tottenham perde 2-1 contro lo Stoke City. Al 6' gli ospiti passano in vantaggio con l'ex di Roma e Milan Bojan Krkic con un bel destro rasoterra dal limite; al 33' il raddoppio firmato da Walters. Gli Spurs al 77' accorciano con Chadli ma la rimonta non si completa e all'85' restano in dieci per l'espulsione di Naughton.

Colpo esterno del Newcastle che vince 2-0 sul campo del West Bromwich: prima dell'intervallo segna Ayoze Perez che devia di tacco il centro basso di Janmaat mentre in avvio di ripresa segna il difensore argentino Coloccini, ex Milan.

Pari 1-1 fra Sunderland e Everton: vantaggio di Larsson al 67', pari su rigore di Baines al 76'. I Toffees sono decimi a 14 punti.