Premier: bis Leicester, Ranieri è in testa

E' il Leicester la sorpresa di questo inizio di Premier League. Nella seconda giornata la squadra di Claudio Ranieri vince 2-1 sul campo del West Ham - reduce dal prestigioso successo al debutto con l'Arsenal - e vola in testa alla classifica a punteggio pieno, a braccetto col Manchester United. Cala il tris invece l'Everton sul campo del Southampton, mentre il Tottenham si fa acciuffare sul 2-2 dallo Stoke. Ok Norwich e Swansea, pari Watford.

Applausi scroscianti per Ranieri e il suo Leicester. Ad Upton Park, contro un West Ham con l'entusiasmo a mille per il successo in trasferta nel derby con l'Arsenal, le Volpi si impongono 2-1 e balzano così in vetta alla classifica: le reti nel primo tempo di Okazaki e Mahrez decidono l'incontro, inutile il gol nella ripresa siglato da Payet.



A quota 4 invece sale l'Everton, che rifila un sonoro 3-0 a domicilio al Southampton di Pellè: doppietta di Lukaku e sigillo finale di Barkley. A quattro punti sale pure lo Swansea, che dopo il prestigioso pari all'esordio in casa del Chelsea, supera 2-0 il Newcastle grazie ai gol di Gomis e Andrè Ayew, gli stessi che nella prima giornata gelarono Stamford Bridge.



Pareggio amaro invece per il Tottenham che, avanti 2-0 sullo Stoke a fine primo tempo grazie a Dier e Chadli, si fa rimontare negli ultimi 12 minuti da Arnautovic e Diouf. Reti inviolate tra Watford e Wba, mentre Sunderland-Norwich finisce 1-3.