Premier: Benteke riacciuffa il Chelsea, retrocede il Newcastle di Benitez

Finisce in parità la sfida fra le grandi deluse di Premier : nel recupero della 30esima giornata il Liverpool riprende al 92' il Chelsea grazie all'1-1 di Benteke . I Reds restano a -1 dal Southampton , ultima qualificata in Europa League . È una grande serata per il Sunderland che rifila un secco 3-0 all'Everton e condanna alla retrocessione il Newcastle di Benitez . Stesso discorso per il Norwich , a cui non è bastato vincere 4-2 col Watford .

Ad Anfield Road si rivedono lampi del vero Hazard: dopo una stagione sottotono arriva una piccola gemma. Slalom e colpo da biliardo per il gol che spacca l'incontro, bissato da ottime giocate. Tuttavia è un'annata no per il Chelsea, fuori dalle coppe e inchiodato in nona posizione: così in pieno recupero una respinta non straordinaria di Begovic diventa buona per Benteke, bravo a non lasciarsi scappare l'1-1 definitivo. La lotta per il settimo posto si deciderà domenica: Southampton in casa col Crystal Palace, Reds di scena sul terreno del West Bromwich. C'è anche un sorriso italiano nel 3-0 del Sunderland sull'Everton: è quello di Fabio Borini. La punta non segna ma gioca titolare nel match decisivo: apre Van Aanholt, quindi arriva la doppietta di Konè che fa scoppiare i festeggiamenti. I Black Cats sono salvi e a farne le spese è il Newcastle di Rafa Benitez: i Magpies sono a 4 punti dalla salvezza, con un solo match da giocare, game over. Saluta la Premier anche il Norwich: arriva un inutile 4-2 sul Watford di Quique Sanchez Flores. Protagonista Mbokani, autore di una doppietta al club dei Pozzo, che non serve però ad evitare la retrocessione in Premiership.