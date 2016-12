Premier: Benteke fa risalire il Liverpool

Basta un gol di Benteke al Liverpool per conquistare i tre punti in casa del Sunderland : finisce 1-0 il posticipo della 19a giornata di Premier League. Con questo successo la squadra di Klopp in classifica aggancia lo United a 30 punti, portandosi a meno cinque dalla zona Champions. Il risultato poteva anche essere più rotondo, viste le tante occasioni da rete create. Per i Black Cats è notte fonda, quinta sconfitta consecutiva e penultimo posto.

La partita allo Stadium of Light la fanno gli ospiti, mentre il Sunderland prova solo a difendersi. Il primo tempo si chiude a reti inviolate solo a causa degli errori di mira degli attaccanti del Liverpool. Firmino due volte sbaglia a tu per tu con il portiere, prima colpisce il palo e poi costringe alla gran parata Mannone. Ad inizio ripresa però i Reds passano, azione in velocità che porta Benteke solo davanti al portiere, questa volta l'ex Arsenal non può nulla, piatto destro e rete. Nel finale di gara l'attaccante belga ha la palla del 2-0, ma la fallisce clamorosamente calciando addosso a Mannone. Buon momento per il Liverpool che si avvicina sempre più alla zona Champions, che ora dista solo cinque punti. Crisi infinita per il Sunderland, che con solo 12 punti fin qui conquistati vede sempre più vicino lo spettro della retrocessione, peggio dei Black Cats ha fatto solo l'Aston Villa con appena 8 punti.