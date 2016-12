Premier: Benitez ferma il City, Newcastle vivo

Il recupero della 27esima giornata di Premier League non sorride al Manchester City. La squadra di Pellegrini pareggia 1-1 in casa del Newcastle di Benitez, che trova un punticino utile nella corsa salvezza pur restando penultimo a due punti dal Norwich: al St. James' Park decidono le reti di Aguero (22esimo centro in campionato) e Anita , al primo gol stagionale. Il City è terzo da solo, giovedì l'Arsenal può scavalcarlo battendo il West Bromwich.

E pensare che la 100esima rete di Aguero in Premier League sembrava spianare la strada al City verso la quarta vittoria consecutiva in Premier (quinta se si conta anche il successo in Champions sul Psg). Al 14' l'argentino insacca su punizione tesa dalla sinistra di Kolarov, con Darlow che non può nulla per evitare lo svantaggio. Il Newcastle, reduce dal 3-0 sullo Swansea e alla disperata ricerca di punti salvezza, dimostra grinta e pareggia al 31' con Anita: gran gol dell'olandese, che dribbla Kolarov sul servizio di Sissoko e trova il diagonale vincente.



Brutto il secondo tempo, con un City svagato e incapace di creare seri pericoli alla porta del Newcastle. Finisce con un 1-1 piuttosto deludente: il Newcastle può anche accontentarsi, perché sale a 29 punti ed è a meno due dal quartultimo posto del Norwich. La squadra di Pellegrini, invece, rischia il sorpasso dell'Arsenal e l'avvicinamento dello United, che mercoledì può arrivare a meno due dal quarto posto battendo il Crystal Palace. Il City, inoltre, è a meno 12 da un Leicester a cui basta solo un punto nelle ultime quattro giornate per qualificarsi alla prossima Champions League. Ma Ranieri ha in mente ben altro...