Premier: Arsenal stoppato ma in vetta, lo United piega il Liverpool

La copertina è tutta per il capitano del Manchester United, ma Van Gaal deve sicuramente ringraziare anche David De Gea: il portiere spagnolo è fondamentale nel respingere le bocche di fuoco di Klopp, che nel primo quarto d'ora di gioco scaricano tutta la loro furia verso la porta avversaria. Prima al 10' Lallana si fa ipnotizzare dall'ex Atletico Madrid, che due minuti dopo viene salvato dal palo sulla conclusione a giro di Firmino.



Nella ripresa il Liverpool, sospinto dal ruggito della Kop, carica a testa bassa: De Gea fa gli straordinari per due volte su Emre Can al 51' e al 67'. Con Klopp che si prepara all'assalto finale, lo United colpisce al cuore di Anfield. Al 78' corner battuto corto da Blind per Mata, che disegna un traversone preciso per lo stacco di Fellaini. Il colpo di testa del belga s'infrange sulla traversa, ma in area piccola è appostato proprio Rooney, che con una singola fiammata decide l'incontro. Tap-in vincente che vale l'1-0 United, e che permette al ragazzo di Liverpool di imprimere ancor più a fuoco il suo nome nella storia della Premier League. Gongola quindi Van Gaal, che si riprende la quinta piazza a discapito del West Ham e rimane nella scia del quarto posto, occupato dal pirotecnico Tottenham di Pochettino. Si lecca invece le ferite Klopp: per il suo Liverpool, fermo a quota 31, si tratta del terzo match consecutivo senza vittorie.



Al Britannia Stadium, dopo l'1-1 del Leicester contro l'Aston Villa, l'Arsenal ha la grande occasione di salire da solo al comando della Premier. Chanche che, però, i Gunners sprecano soprattutto per 'colpa' del portiere dello Stoke City, Butland, autore di almeno tre grandi parate (due su Giroud e una su Oxlade-Chamberlain). Passata la paura, lo Stoke di Hughes cresce con il passare dei minuti e nella parte finale dell'incontro rischia addirittura di uscire dal campo con i tre punti: l'occasionissima arriva proprio al 90' quando Ramsey salva sulla linea su un colpo di testa di Walters e Cech respinge miracolosamente la successiva ribattuta di Joselu. Finisce 0-0, un risultato decisamente bugiardo per quanto si è visto sul terreno di gioco: l'Arsenal rivede la vetta in attesa di sfidare il Chelsea di Hiddkink domenica prossima, lo Stoke sale a quota 33 punti a -4 dall'Europa.