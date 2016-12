Premier: Arsenal-Liverpool, spettacolo senza gol

Wenger manda in campo dal primo minuto Sanchez, Ozil e Ramsey alle spalle di Giroud mentre il Liverpool risponde col tridente composto da Firmino, Benteke e Coutinho. Il Liverpool parte fortissimo e dopo 3 minuti Coutinho colpisce in pieno la traversa su assist di Benteke. Al 9' gol annullato all'Arsenal: Ramsey, scattato in linea con la difesa dei Reds, insacca la sfera alle spalle di Mignolet ma l'arbitro vede un fuorigioco inesistente. Il match scorre velocissimo e al 38' Cech compie un autentico miracolo deviando da due passi il tiro di Benteke su cross di Coutinho. Il portierone ex Chelsea è determinante anche al 45' quando devia sul palo un tiro a giro indirizzato nell'angolino di un inarrestabile Coutinho che si era liberato di Bellerin con una finta ubriacante. Nessuna rete ma tante emozioni, dunque, nel primo tempo dell'Emirates.



A inizio ripresa si rivede l'Arsenal: Giroud, pescato in area da Cazorla, serve di prima un pallone al bacio per Sanchez che colpisce il palo esterno. Al 70' grande opportunità per i Gunners con Giroud che, imbeccato da Ramsey, calcia a botta sicura ma Mignolet si supera e devia in angolo. I Reds si risvegliano all'81' sempre con Coutinho che si libera al tiro ma trova la respinta di Cech. Nel finale Skrtel rischia la clamorosa autorete deviando a fil di palo il tiro di Chamberlain. Nonostante le diverse occasioni da rete si chiude sullo 0-0 l'incontro. Il City resta da solo al comando con 9 punti mentre il Liverpool raggiunge Leicester e United a 7. Più indietro, a quota 4, sale l'Arsenal.