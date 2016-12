Premier: Arsenal in volata, esulta Mazzarri

Per un tecnico italiano che festeggia la prima vittoria in Premier League , ce n'è un altro che deve fare i conti con una pesante sconfitta. Walter Mazzarri riesce infatti a incassare i primi tre punti alla guida del Watford grazie al successo per 4-2 in rimonta sul campo del West Ham mentre il Leicester di Claudio Ranieri viene travolto 4-1 ad Anfield dal Liverpool di Klopp. Successi anche per Arsenal e Tottenham.

PRIMO SUCCESSO PER MAZZARRIDopo un pareggio e due sconfitte di fila arriva il primo successo inglese per Walter Mazzarri. Il Watford del tecnico toscano compie un bel colpo andando a sbancare lo stadio Olimpico di Londra: vittoria 4-2 in rimonta contro il West Ham di Simone Zaza nella quarta giornata di Premier League. Gli Hammers si portano sul 2-0 con doppietta di Antonio - il secondo gol di testa su assist di rabona di Payet - ma prima dell'intervallo gli Hornets rimettono in piedi il match con Ighalo e Deeney. L'avvio di ripresa è shock per il West Ham: al 53' il Watford fa 3-2 con Capoue, servito dall'ex juventino Pereyra, mentre al 63' la squadra di Mazzarri trova addirittura il poker con l'ex romanista Holebas. Tre punti che sono ossigeno per gli Hornets ora non più in fondo alla classifica.



Vittoria sofferta per l'Arsenal che piega 2-1 in volata al Southampton. I Gunners vanno sotto per l'autorete di Cech ma al 29' impatta Koscielny. Nella ripresa Wenger manda in campo Sanchez e Giroud e proprio il francese si conquista al 92' il rigore decisivo approfittando di fallo molto ingenuo del portoghese Fonte: Cazorla trasforma il penalty e regala ai Gunners la seconda vittoria di fila. Decisamente meno sofferto il successo del Tottenham che si impone con un rotondo 4-0 in casa dello Stoke: doppietta del coreano Son, Alli e Kane a segno per gli Spurs. Successo esterno anche per il Crystal Palace che infligge la prima sconfitta al Middlesbrough: decidono i gol di Benteke e Zaha. Il Bournemouth batte 1-0 il West Bromwich mentre finisce 1-1 tra Burnley e Hull City.