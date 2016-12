8 novembre 2015 Premier: Arsenal e City bloccate, scivolone Liverpool I Gunners acciuffano lʼ1-1 col Tottenham e restano in vetta coi Citizens, bloccati sullo 0-0 dallʼAston Villa. Prima sconfitta per Klopp

Il Manchester City pareggia e l'Arsenal non ne approfitta. Nella 12.a giornata di Premier, i Citizens non vanno oltre lo 0-0 in casa dell'Aston Villa, reduce da sette ko consecutivi, ma restano in vetta a pari punti con l'Arsenal, che acciuffa il pari nel finale contro il Tottenham: all'Emirates gli Spurs passano con Kane, ma al 77' Gibbs fa 1-1. Prima sconfitta per Klopp sulla panchina del Liverpool: il Crystal Palace vince 2-1 ad Anfield.

CITY, SOLO 0-0Al Villa Park va in scena il classico testacoda. L'Aston Villa, ultimo in classifica con soli 4 punti nelle prime 11 giornate e col peggior attacco della Premier, ospita il Manchester City capolista. Sulla panchina dei Villans fa l'esordio ufficiale Remi Garde che ha preso il posto di Tim Sherwood, esonerato dopo 7 ko di fila. Inizia malissimo la partita dei Citizens che al 21' devono fare a meno di Bony fermato da un problema muscolare: al suo posto Pellegrini inserisce Navas, il Manchester rimane senza prime punte di ruolo. Dopo un primo tempo bloccato, il City costruisce le occasioni migliori nel giro di due minuti a inizio ripresa: prima ci prova Kolarov con un tiro-cross insidioso respinto da Guzan, poi il portiere dell'Aston Villa si supera anche con un pizzico di fortuna su un colpo di testa da due passi a colpo sicuro di Sterling. Il finale diventa un assedio del Manchester: al 92' Navas gioca un corner corto su Iheanacho che cross a centro area per Fernando di testa colpisce la traversa, sulla ribattuta ci prova Fernandinho che viene fermato dal palo. L'Aston Villa si salva, finisce 0-0.