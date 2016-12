Premier: 3-1 al City, colpo da titolo per Conte

Ottava vittoria consecutiva in campionato per un Chelsea che può vantare numeri da capogiro. Il trionfo dei Blues è quello della solidità, la cultura del lavoro e del saper soffrire che solo Conte poteva inculcare in pochi mesi nelle menti dei giocatori. Gara ad alto tasso d'intensità e di spettacolo, con il City che gioca in maniera pressoché perfetta per 60 minuti e poi crolla, in maniera abbastanza inspiegabile. Il primo tempo è favorevole ai padroni di casa, che creano tanto e si lamentano con l'arbitro Taylor per un rigore netto non concesso (fallo di mano di Cahill in piena area). Al 45' ecco il vantaggio del City: Jesus Navas mette in mezzo un pallone molto teso, proprio Cahill prova a spazzare e manda la sfera all'incrocio. In avvio di ripresa il City sembra più volte sul punto di raddoppiare, e dopo pochi minuti di gioco De Bruyne coglie una clamorosa traversa a porta spalancata su assist di Navas. La squadra di Guardiola si sbilancia pericolosamente, lasciando spazio alle fulminee ripartenze di Hazard e compagni. Dal 60' i padroni di casa sbandano: Diego Costa, all'undicesima rete stagionale, pareggia in contropiede su lancio illuminante di un ottimo Fabregas; al 70' è ancora l'ex Atletico a imbeccare il velocissimo Willian, che in diagonale batte Bravo; al 90', infine, Hazard si fa tutto il campo su palla profonda di Marcos Alonso e firma di destro il definitivo 3-1. Brutto episodio nel finale, con Aguero che interviene a gamba alta su David Luiz e si fa cacciare; stessa sorte capita, nella rissa che ne segue, a Fernandino, che prende per il collo Fabregas. Chelsea sempre più padrone della Premier League, dunque. Quella dell'Etihad è l'affermazione che serviva a Conte per dare ancora più convinzione ai suoi ragazzi: i Blues non vincevano otto gare di fila in Premier dal 2007, ed ora fino a gennaio il calendario della capolista non prevede più scontri diretti. C'è tanto da riflettere per Guardiola e per il City, che rimane fermo a 30 punti. Il tecnico catalano aveva ammesso di temere il contropiede del Chelsea: ha avuto ragione.