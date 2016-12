Preliminari maledetti: ora sono 10 le eliminazioni delle italiane

In principio fu il Parma, nel 1999, eliminato dai Rangers. Nel 2000 l'eliminazione storica e una delle più clamorose e inaspettate: quella dell'Inter con l'Helsingborgs. Sconfitta per 1-0 in Svezia, ritorno a San Siro con partita bloccata, fino al rigore per i nerazzurri: calcia Recoba, il portiere para, e l'Inter di Lippi è fuori.



L'elenco, però, come detto, è ricco: il Parma ci ricasca nel 2001 col Lille, perdendo 0-2 al Tardini. Nel 2006, in seguito a Calciopoli, il Chievo si ritrova quarto in classifica: affronta il preliminare contro il Levski Sofia, perdendo 2-0 all'andata e non andando al di là del pareggio al ritorno. Sogno sfumato.



Nel 2010 la clamorosa eliminazione della Sampdoria con il Werder Brema. In Germania la sconfitta per 3-1, a Marassi la grande rimonta, suggellata all'85' dal 3-0 firmato Cassano. Ma al 93', all'ultimo respiro, arriva la rete di Rosenberg. È l'inizio della fine della stagione blucerchiata: Pizarro nei supplementari manda il Werder in Champions e la Samp in crisi. Una crisi nera, che culminerà con la retrocessione a fine stagione.



Sì perché in più di un caso l'eliminazione ai preliminari si porta dietro scorie difficili da smaltire. L'Udinese ha assaggiato l'amaro calice dell'eliminazione nel 2011 e nel 2012, contro Arsenal e Braga. E ancora i tifosi friulani maledicono il cucchiaio di Maicosuel, 'O Mago', che fallì uno dei rigori più importanti della storia bianconera in maniera davvero ridicola.



Le ultime eliminazioni sono state vere e proprie mazzate inaspettate: nel 2014 il Napoli out con l'Athletic Bilbao. Nel 2015 la Lazio si illuse, prima di crollare, col Bayer Leverkusen. Infine la Roma, sconfitta dal Porto.



L'ultima squadra italiana a passare i preliminari di Champions è stato il Milan, nel 2013, contro il Psv. E c'è di più: i rossoneri nel 2006-2007 hanno addirittura vinto la Champions partendo dalla fase ad eliminazione ad agosto. Un cammino partito da Belgrado con la Stella Rossa e culminato con la vittoria ad Atene con il Liverpool.