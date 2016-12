Preliminari Champions: rischio United e Valencia per la Lazio

Trema la Lazio in vista dei sorteggi dei preliminari di Champions League, previsti per venerdì (anche in diretta streaming su Sportmediaset.it). Nel terzo turno preliminare, Cska e Shakthar hanno passato il turno e i bianconcelesti non saranno tra le teste di serie nei playoff. La banda di Pioli, dunque, dall'urna di Monaco rischia di pescare subito United, Valencia o Bayer Leverkusen. Più abbordabili le opzioni Shakhtar e Sporting.