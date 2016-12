Prandelli: "Tavecchio deve convincere Conte a restare"

Prandelli tifa per Conte: "Gli faccio i complimenti per la qualificazione agli Europei, meritatissima e facendo un gioco molto interessante". Negli ultimi giorni si è parlato molto anche del futuro della panchina azzurra e l'ex ct, intervistato in eslcusiva da Premium Sport, ha detto: "Cosa gli consiglio? E' difficile, ci sono passato anche io. Non so se Tavecchio sarà così bravo a convincere Antonio...".