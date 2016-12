Prandelli a "4-4-2": "Il calcio di Mancini, fisico, ma anche di qualità"

Prandelli non ha dimenticato la Juventus: "Io non la toglierei dalla lotta scudetto. Tornando all'Inter, ha dimostrato di essere solida. Molti sostengono che il suo calcio non piace. Io dico che è un calcio fatto di fisico e grinta, ma è anche di qualità, perché i giocatori di qualità ci sono".

Un elogio al Milan, nonostante il periodo poco felice: "Ha deciso di puntare su una squadra italiana, è un progetto intrigante. Difficilmente con pochi italiani riesci a trasmettere la cultura del club. La filastroca della difesa del Milan, Tassotti, Baresi, Costacurta, Maldini... Un po' il simbolo di tanti annii di successi...C'è da dire che un progetto non è semplice, Mihajlovic lo sta portando avanti".



Seconde in classifica ci sono anche Napoli e Fiorentina: "Sarri e Paulo Sousa hanno trovato una buona base. Sarri ha due grandi giocatori come Higuain e Insigne e quando davanti hai due giocatori così. Il suo merito è stato quello di passare al 4-3-3 valorizzando la sua rosa. Anche Sarri ha avuto critiche ai suoi primi approcci, ma è stato bravo e intelligente a cambiare. Subito".

"La Fiorentina è una delle squadre che ha mentalità europea. Sousa ha detto che ha sbagliato formazione contro l'Empoli? Onestà apprezzata, ma così facendo ha responsabilizzato la squadra. Sousa è stato bravissimo perché ha alzato l'asticella degli obiettivi in una città dove lo fanno prima i tifosi, che sono impagabili. Ora quindi Firenze sta godendo".

E su quando tornerà in panchina, Prandelli ha concluso: "Non ho l'ansia di tornare. Italia o estero? Anche all'estero, ma la priorità resta l'Italia".