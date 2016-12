Portogallo, Jorge Jesus va dal Benfica allo Sporting e viene minacciato di morte

Al peggio non c'è mai fine. Succede che in Portogallo Jorge Jesus, negli ultimi 6 anni tecnico del Benfica, sia passato sulla panchina degli acerrimi rivali dello Sporting Lisbona. E per questo passo sia stato addirittura minacciato di morte, sia al telefono sia di persona, da parte dei suoi ex tifosi. Il motivo è la forte rivalità tra le due tifoserie della capitale lusitana. Il nuovo allenatore dei Leoni è stato messo sotto scorta.