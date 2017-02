Porto-Juve, arbitra il tedesco Brych

E' Felix Brych l'arbitro designato per dirigere Porto-Juventus, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma in Portogallo mercoledì sera alle ore 20:45. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp (guardalinee), Marco Fritz e Bastian Dankert (addizionali) e Rafael Foltyn (quarto uomo).