Porto, Espirito Santo: "Juve forte, ma non abbiamo paura"

In esclusiva a Premium Sport, Nuno Espirito Santo ha presentato la sfida contro la Juventus, andata degli ottavi di Champions League. "La Juventus è una squadra forte, con giocatori forti, ma noi lo sappiamo e siamo pronti - ha spiegato l'allenatore del Porto -. Sarà un ottimo test per noi, capiremo a che livello siamo: non siamo spaventati". Sul caso Allegri-Bonucci: "Secondo me giocherà, ma se mi dite che non giocherà ne sono molto felice".