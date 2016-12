Pontedera: squalificato quattro turni, il club lo manda alla mensa dei poveri

20:19 - Una 'punizione' singolare quella inflitta dal Pontedera al suo centrocampista Iacopo Galli, squalificato per quattro turni per un'esultanza eccessiva con tanto di insulti ai tifosi avversari. Il club di Lega Pro ha obbligato infatti il suo tesserato a fare volontariato presso la mensa dei poveri per tutta la durata della sanzione inflittagli dal giudice sportivo. "Sono contento di poter dare una mano alle persone meno fortunate", ha detto Galli.

"Per essere calciatori di successo bisogna prima essere uomini nella vita. Lo sanno bene la società e lo staff del Pontedera e lo dimostra l'emblematica 'multa' ricevuta da Galli per aver rimediato una squalifica di quattro giornate", scrive il club sul sito ufficiale. Grazie anche alla mediazione dell'amministrazione comunale, il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che il giocatore per un mese sarà volontario per aiutare chi nella vita ha avuto meno fortuna. "Il responsabile dell'area tecnica Paolo Giovannini mi ha proposto di mettermi al servizio della gente e ho accettato subito. Da un'esperienza del genere si può solo imparare", ha detto Galli.