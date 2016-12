Polveriera Real: Ronaldo e Bale scalpitano, Benitez non è il benvenuto

Alta tensione in casa Real. Perez ha deciso di sostituire Ancelotti con Benitez , ma i tifosi non hanno gradito e sui social si sono già scagliati contro il tecnico del Napoli . Oltre ai mugugni della piazza virtuale, inoltre, a Madrid negli ultimi giorni sono esplosi i casi Ronaldo e Bale . Stando a Marca, CR7 è inquieto e ha anche in mano una ricca offerta del Psg . Secondo As, invece, il gallese starebbe cercando di lasciare il club .

A Madrid tira una brutta aria: niente Liga, niente finale di Champions e futuro incerto in panchina. Florentino Perez vuole ripartire da Benitez per rilanciare il progetto, ma i tifosi non sono della stessa opinione e sui social hanno già espresso il loro parere contrario su Rafa. Una dura presa di posizione, che potrebbe influire sulla decisione finale e che, al momento, agita ancora di più le acque in casa Real.



Oltre alla questione allenatore, infatti, negli ultimi giorni si registrano due "mal di pancia" piuttosto importanti all'ombra del Bernabeu. Secondo Marca, Cristiano Ronaldo sarebbe inquieto e avrebbe dei dubbi sul suo futuro a Madrid. In particolare CR7 non avrebbe gradito la mancata difesa del club sulle polemiche per la sua festa di compleanno e avrebbe chiesto garanzie tecniche alla società per un progetto vincente. In mano, inoltre, Ronaldo avrebbe anche una mega offerta del Psg, pronto a fare follie per il suo cartellino. Roba pesante, insomma.



Ma non è tutto qui. Oltre alla grana CR7, a Madrid infatti resta sempre aperta anche la questione Bale. Il gallese vuole lasciare il Real, ormai è chiaro e il suo agente ha incontrato i dirigenti per ribadire il concetto. Se il club decidesse di mettere Gareth sul mercato, il giocatore sarebbe subito pronto a preparare le valigie. Dopo l'addio quasi certo ad Ancelotti, dunque, per le Merengues c'è anche il pericolo di perdere CR7 e Bale. Il real è una polveriera pronta a esplodere.