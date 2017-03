Polemiche Napoli, Paratici glissa: "Stiamo parlando del niente"

La rabbia del Napoli dopo il triplice fischio alla Stadium non hanno scalfito Fabio Paratici . "Il tweet e gli episodi li lasciamo commentare agli altri, è stata una bella partita e basta ", ha spiegato il ds bianconero. "Le critiche? Stiamo parlando del niente - ha aggiunto -. Anche a noi sono successe situazioni a sfavore, succedono. a volte hai decisioni a favore, a volte contro, gli arbitri non possono non sbagliare ".

"A Monaco siamo usciti dalla Champions con decisioni contrarie, le abbiamo prese e abbiamo ricominciato e si va avanti, non c'è altro modo di fare", ha continuato Paratici. E la gara col Napoli ha soddisfatto il ds bianconero: "Un grande secondo tempo, siamo in crescita, in fiducia, il mister ha trasmesso una grande positiva, c'è area di ottimismo, non presunzione, affrontiamo gara dopo gara con la mentalità di poterle vincere tutte". "Siamo in crescita sotto tutti i punti di vista, affrontiamo il finale di stagione positivamente, chi guarda le partite e le situazioni, le sente", ha precisato.