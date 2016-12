Polemiche Juve-Inter, Marotta: "La nota dei nerazzurri è fuori luogo e inopportuna"

13:42 - "Il presidente Andrea Agnelli ha espresso parole di grande apprezzamento per l'imprenditore Massimo Moratti. Poi, con ironia, ha aggiunto che l'eccessivo amore per l'Inter lo ha portato ad accettare uno scudetto non vinto sul campo. Il comunicato dell'Inter, nella sua durezza, è stato fuori luogo ed inopportuno". Beppe Marotta striglia l'Inter dopo il duro botta e risposta dei giorni scorsi e riaccende il fuoco di polemiche che sembravano sopite.

L'ad della bianconero, ospite della 'Domenica sportiva', è ha anche parlato della frase sullo scudetto del 2006: "Si parla di reputazione della Juve venuta meno con la retrocessione, questo è inaccettabile".

Infine una domanda anche sul calciomercato: "Falcao? Lo abbiamo seguito, siamo andati molto vicino. Poi ci sono state difficoltà e noi abbiamo meno possibilità dei club stranieri, ma il giocatore privilegiava la Juve in Italia".

Il comunicato dell'Inter

Questo il comunicato diramato dalla società nerazzurra in risposta alle dichiarazioni di Agnelli: "F.C. Internazionale prende atto dell'ennesimo tentativo del Presidente Agnelli di mistificare i fatti e di cambiare il corso della storia. Purtroppo per lui e per tutto il calcio italiano il 2006 è stato un anno disastroso, in cui lo scudetto è stato assegnato legittimamente all'Inter dalla FIGC, e la Juventus è stata retrocessa in serie B insieme alla sua reputazione. Questi sono i fatti. Che non permetteremo a nessuno di alterare né di dimenticare".