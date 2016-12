Poker Salernitana, al Lanciano serve un'impresa

Ritmi alti da subito, con la Salernitana che parte a spron battuto: al 3' Cragno si supera sul diagonale di Nalini, ma al 9' non può nulla sull'esterno destro di Donnarumma lanciato in porta dal gran filtrante di Zito. La reazione del Lanciano è immediata: minuto 16, corner di Vitale e colpo di testa vincente di Marilungo per l'1-1. Il nuovo vantaggio degli ospiti non si fa attendere: al 21' Zito, di gran lunga il migliore in campo, calcia al volo col mancino sul cross di Nalini e trafigge un Cragno non impeccabile. Stavolta la reazione rossonera non arriva: anzi, sono i granata a rendersi ancora pericolosi con Coda (43'), che a tu per tu con Cragno spara sul portiere, e con Donnarumma (50), che di testa centra il palo. Si va al riposo sul 2-1 per i campani.



In avvio di ripresa la musica sembra cambiare: Marilungo impegna due volte Terracciano, poi Tuia in extremis respinge il tiro incrociato di Bonazzoli, infine Rigione da due passi non riesce a ribadire in rete la sponda di Amenta. Sfumato più volte il pareggio, i padroni di casa abbassano la guardia e vengono puniti: al minuto 80, infatti, l'ex Gatto va via palla al piede, torna sul destro e confeziona un interno rasoterra dal limite che si insacca nell'angolino. Il Lanciano getta il cuore oltre l'ostacolo con un missile di Bacinovic sul quale Terracciano è ancora super: per gli abruzzesi non è giornata. Tanto che al primo minuto di recupero subiscono il gol in contropiede di Coda, che riceve l'assist di Moro e deposita in rete col destro: la salvezza è in cassaforte.