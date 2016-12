Pogba: "Vincere come Buffon e Pirlo, questo è il mio sogno"

"Se sono migliorato molto negli ultimi anni è perché sono circondato da grandi giocatori". Campioni "umili, grandi lavoratori e che ti fanno lavorare duro". Paul Pogba ringrazia così, in una intervista a Uefa.com,i compagni di squadra della Juventus ed elegge a suoi "modelli" capitan Buffon e l'ex Pirlo. "In carriera - dice - voglio raggiungere i loro stessi traguardi".



Quello che sta per essere giocato nella sua Francia è il primo Europeo di Pogba tra i big. Nel suo curriculum, prima di oggi, c'è però quello Under 2010 che si giocò in Liechtenstein. Un "grande ricordo" per il centrocampista della Juventus e della Francia. "E' stata un'ottima esperienza per un calciatore giovane. Abbiamo perso ma lì ho imparato molto - ricorda - Mi ha aiutato a crescere. E' sempre stato un sogno per me quello di vestire quella maglia e di giocare per la mia nazione".

Una sconfitta, quella ad Euro 2010, che ha però formato il carattere di Pogba, che invita i giovani impegnati nella fase finale della competizione continentale Under 17 a non mollare mai. "Realizzate i vostri sogni - è il suo invito -. Dovete crederci fino alla fine"