Pogba torna dalla Juve e regala un orologio a tutti

L'ultima volta che Paul Pogba si era visto a Vinovo non era ancora estate. Il francese, passato al Manchester United, è stato protagonista di un blitz che venerdì 16 settembre lo ha fatto volare a Torino per tornare al centro sportivo della Juve a salutare i vecchi amici e svuotare l'armadietto abbandonato quando ancora era bianconero. Da buon ospite, poi, Pogba si è presentato cun un regalo per tutti: un orologio di grande valore (forse un Rolex).