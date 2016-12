Pogba sta con Morata: "Io e lui facciamo il massimo per la squadra"

Dopo il ko di Siviglia, Paul Pogba e Alvaro Morata sono finiti nel mirino della critica. Il francese, però, ha prontamente risposto: "Si gioca sempre di squadra, e questa non è composta solamente da due giocatori. Io e Alvaro facciamo il massimo per aiutarla, ma si vince in 11: siamo tutti sul campo e diamo il 100% per la Juve". Il centrocampista: "Abbiamo provato delle cose e non è andata poi così male. Si può comunque fare meglio".