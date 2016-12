Pogba saluta gli juventini: "Voi con me, io con voi"

Dopo le dichiarazioni ufficiali, è arrivato anche il saluto personale di Paul Pogba alla Juve, ma soprattuto ai tifosi bianconeri. "Porterò con me un pezzo di voi e lascio da voi un pezzo di me", ha scritto su Twitter, prima di postare un video in cui ribadisce lo stesso pensiero d'amore per i colori della Signora.