Pogba pizzicato: cena a Manchester

Le speculazioni sul suo futuro si sprecano. Mino Raiola lo continua a ripetere: "Deciderà Paul se e quando andare via dalla Juve. Giugno, comunque, è lontano". Ad alimentare le voci al di là della Manica, però, ci sono le foto scattate dal Manchester Evening News, che ha pizzicato Paul Pogba a cena proprio nella città inglese. Nulla di strano, tuttavia: in fondo Pogba, a Manchester, ci ha vissuto per 3 anni. Una cena, con amici, non fa certo una trattativa. Il fatto è che la sua presenza è stata immediatamente collegata dai media britannici con un abboccamento col Manchester City.



Pogba è stato fotografato all'uscita di un ristorante cinese di Manchester attorno alle 23 di martedì sera. Ha provato a nascondere il volto dietro ad una grossa sciarpa di lana. Ai fotografi (foto di Eamonn Clarke, manchestereveningnews.co.uk) se ai tifosi che lo hanno assediato ha risposto laconico: "Amo Manchester". Il City, la scorsa estate, aveva provato l'assalto al francese, ma anche lo United sogna il suo ritorno all'Old Trafford.