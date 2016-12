Pogba: "Amo la Juve, voglio vincere tutto"

Dopo un inizio di campionato un po' lento e di certo difficile per mister 100 milioni, il centrocampista ha ritrovato grinta: gol nel derby, decisivo per la vittoria bianconera contro il Torino, e assist a Lichtsteiner nel pari a Monchengladbach contro il Borussia in Champions.



Protagonista dell'ultima puntata di Filo Diretto, Pogba ha dichiarato il suo amore alla Vecchia Signora: "Quanto amo la Juve da uno a dieci? 10. È la prima squadra con cui ho iniziato a giocare, quella che mi ha permesso di andare in nazionale e fare il primo gol. È la squadra del mio cuore, quella che mi ha lasciato dimostrare il mio calcio e mi ha dato fiducia fin da subito. La vittoria più bella? Sicuramente quando ho fatto il primo gol contro il Napoli e quando abbiamo vinto nella partita di due anni fa il 2-1, sempre contro i partenopei".



Il numero 10 sulle spalle non è un problema: "È un grande onore indossare quella maglia, che alla Juve è stata portata da grandi come Platini, Roberto Baggio e Del Piero. Cerco sempre di essere all'altezza dei campioni che l'hanno indossata". E sul mistero del "+5", ha detto: "È una cosa mia, niente di strano come la gente si è messa in testa".