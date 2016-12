Podolski: senza derby si dà alle bocce 

18:46 - Tre istantanee, per capire Lukas Podolski: il mistero (svelato) del mercato interista di gennaio. Mistero svelato perché Lothar Mathaeus, che lo conosce bene, aveva avvertito i naviganti, Mancini su tutti: "Podolski? Bravo, ha una lunga storia di gol e successi, ha talento. Ma spreca un sacco di tempo con le foto, twitter, i social, gli extra calcio. Spero che cambi...". Speranza vana.

Di Podolski oggi l'Inter sa tutto e niente: gioca poco, quasi mai, nemmeno la sua ombra nel derby (e ci teneva), si è già deciso di lasciarlo tornare da dove era venuto (l'Arsenal), è stato l'acquisto più festoso del gennaio interista (ricordate i tifosi? Quanti ce n'erano al suo arrivo?), ma chi lo segue sui social di Poldi sa un sacco di cose. Ogni giorno il tedesco regala una immagine di sé: la pizza, il lago, il figlio, un amico, piazza Duomo. Chi più se ne ricorda, faccia pure.

Ora, quelle tre immagini dal derby al lunedì mattina.



La prima, il suo tweet dopo-derby: "Peccato, non ho giocato il derby, nemmeno un minuto e i miei amici erano venuti dalla Germania per vedermi. Grande atmosfera, grande delusione degli amici. Ma rispetto le scelte di Mancini".

La seconda, parole al Daily Mail, sulla stagione 2015-16: "Ritorno all'Arsenal, e là giocherò titolare. A Londra sto benissimo, ho vissuto due anni e mezzo grandiosi, ho segnato un sacco di gol, e...". (Evita dire che l'Arsenal non lo faceva più giocare, nei primi mesi della stagione).

La terza è una foto (da lui postata) che ritrae Poldi felice in una bocciofila, circondato da pensionati felici e contenti di avere uno come lui nel gruppo. Ed è il suo modo per cancellare l'amarezza (amarezza?) del derby negato: dal pallone negatogli da Mancini al pallino che il gruppo pensionati gli ha regalato. Quel "pallino" di una vita extracalcio comunque piena, troppo piena. Come avvertiva Lothar Matthaeus...



