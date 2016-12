Podolski saluta l'Inter: "Arrivederci e grazie"

Cala il sipario sull'avventura di Lukas Podolski all'Inter. Il tedesco con un tweet ha salutato il club di corso Vittorio Emanuele: "Arrivederci, interisti. Grazie". Quello tra l'attaccante e i nerazzurri era un divorzio già annunciato da tempo. In questi sei mesi il giocatore non ha mai convinto Roberto Mancini ed è per questo che non è stato riscattato. Podolski tornerà all'Arsenal di Arsene Wenger.