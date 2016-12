Podolski saluta i tifosi dell'Arsenal: "Rimarrete sempre nel mio cuore"

15:43 - Chiusa l'avventura con l'Arsenal, Lukas Podolski si congeda dai tifosi: "Non riesco ad esprimere, a parole, la mia gratitudine nei confronti dei tifosi dell'Arsenal, per quello che hanno fatto per me nei miei anni a Londra. Sappiate che nel mio cuore ci sarà sempre un posto per voi. Ho amato ogni minuto in cui ho giocato all'Arsenal e spero di aver lasciato il segno non solo nel club ma anche dentro di voi".

Il messaggio sul suo profilo Instagram si chiude con la frase "Per fortuna ci potremo incontrare ancora". Resta da capire se da avversario (magari l'anno prossimo in Champions League) oppure il prossimo giugno quando scadrà il prestito di sei mesi in nerazzurro. Un'ipotesi, la seconda, che non può far piacere ai tifosi nerazzurri, perché vorrebbe dire che Podolski è solo l'ultimo degli acquisti sbagliati in casa Inter.