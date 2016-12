Podolski-Juve, è difficile: ancora niente allenamento

17:45 - E' ormai una corsa contro il tempo per vedere in campo Lukas Podolski martedì sera nel big match dell'Epifania contro la Juventus. Anche stamattina il nuovo attaccante dell'Inter non si è allenato, perché mancano ancora dei documenti. Il club nerazzurro e l'Arsenal stanno lavorando per sbrigare il discorso burocratico, ma il tempo stringe: lunedì pomeriggio la squadra partirà in pullman alla volta di Torino.

Niente allenamento sabato e nemmeno stamattina. Lukas Podolski ha una condizione fisica ottimale (nessun infortunio muscolare annunciato nei giorni scorsi dall'Arsenal), ma non può ancora unirsi ai compagni. Colpa della burocrazia, perché Inter e Gunners devono sbrogliare gli ultimi dettagli del contratto.



Con la sfida dello Juventus Stadium alle porte, il tempo stringe e la convocazione del tedesco sembra difficile. Anche perché Poldi non gioca da tre settimane (una ventina di minuti il 13 dicembre contro il Newcastle) ed è impensabile che Mancini lo mandi in campo senza nemmeno un allenamento con i compagni nelle gambe.

Comunque sia, una decisione è prevista per lunedì entro mezzogiorno. L'Inter conta di ottenere il transfert proprio in quel momento: potendo così ufficializzare il trasferimento, inserire Podolski nella lista dei convocati per Juventus-Inter e fare in modo che Mancini possa utilizzarlo.