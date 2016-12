Podolski contro Mou: "Indegno lasciare fuori Schweinsteiger"

Lukas Podolski corre in aiuto dell'ex compagno di squadra e nazionale, Bastian Schweinsteiger attaccando José Mourinho . "Se guardiamo la carriera di Bastian possiamo dire che è stata fatta una cosa indegna . Non so cosa si siano detti lui e Mou ma è chiaro che non è giusto spostarlo nella squadra riserve dello United ". Ricordiamo che il centrocampista tedesco è stato escluso, quest'estate, dalla rosa della prima squadra inglese.

L'intervento sulla Bild dell'ex attaccante di Arsenal e Inter, ora in forza al Galatasaray, è una difesa strenua dell'amico con cui ha condiviso parecchi successo sul campo, sia al Bayern Monaco che in nazionale. "Un allenatore dovrebbe tenere sempre la porta aperta a tutti i suoi giocatori, specie a uno come Bastian".



Nel corso della sua intervista alla stampa tedesca Podolski non ha escluso un futuro in America, proprio in compagnia di Schweinsteiger, per chiudere la carriera: "Penso che l'America sia straordinaria e vivere all'estero fa bene allo sviluppo della propria personalità. Farebbe bene anche ai miei bambini. Sarebbe possibile quindi andare a giocare in America con il mio amico Bastian".