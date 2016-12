Pochi giocatori per lo stage e Coppa Italia posticipata: la Lega di A fa arrabbiare Conte

Niente giocatori delle 5 big impegnate nelle coppe per lo stage di febbraio e finale di Coppa Italia posticipata di una settimana. Il tutto nella stagione che porta agli Europei. Come avrà preso Antonio Conte le decisioni della Lega di Serie A? Male, molto male. Proprio lo stesso ct che da quando si è insediato sulla panchina azzurra aveva chiesto alle società massima disponibilità e collaborazione per aiutare l'Italia a far sognare di nuovo. Invece, niente.

Quindi, ecco la decisione della Figc di annullare il mini ritiro previsto per il prossimo mese (dall'8 al 10) perché la concessione dei giocatori di 15 delle 20 squadre di A (escluse Juve, Roma, Napoli, Fiorentina e Lazio) non è stata gradita da Conte. Con chi avrebbe potuto lavorare a Coverciano in vista della rassegna continentale? Ranocchia? Sansone? Montolivo? E gli altri? Tutti a disposizione dei rispettivi club. E allora, no grazie. Tutto cancellato. "E' interesse della Lega dare massimo supporto alla Nazionale, ma anche tenere d'occhio gli obiettivi di ranking europeo, frutto dei risultati dei club nelle coppe. Anche questo va nell'interesse di tutto il sistema", ha provato a spiegare il presidente della Lega, Maurizio Beretta.



Insomma, ci si rivede in campo a maggio, ma non sarà un ritrovo allegro. Perché a far traboccare il vaso è arrivata la decisione di fissare per il 21 o 22 maggio la data della finale di Coppa Italia nel caso una delle finaliste arrivi all'ultimo atto dell'Europa League. E pensare che Conte aveva chiesto di anticiparla a prima del 15 maggio, ultima giornata di campionato, per poter lavorare con calma e magari concedere qualche giorno di vacanza prima della partenza per gli Europei. Niente da fare, eccco l'ennesimo smacco al ct azzurro. Che, quando si tratterà di decidere se continuare la sua avventura alla guida dell'Italia, avrà un paio di motivi in più per dirsi di no...