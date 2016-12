Poborsky, dal 5 maggio al 5° scudetto di fila della Juve

Vi ricordate di Karel Poborsky? Il centrocampista ceco, almeno in Italia, è passato alla storia per aver realizzato una doppietta contro l'Inter il famoso 5 maggio 2002, quando la Lazio tolse lo scudetto ai nerazzurri per cucirlo sulle maglie della Juve. E oggi, in occasione dell'ennesimo titolo bianconero, è tornato alla ribalta per aver pubblicato sulla sua pagina Facebook un video dei festeggiamenti di Buffon e compagni. Scatenando l'ilarità dei tifosi juventini e la rabbia di quelli nerazzurri.