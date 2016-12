"Anno bisesto, anno funesto" recita un vecchio adagio, ma il 2016 è un anno da incorniciare per le cosiddette Cenerentole del calcio mondiale. Dopo il trionfo del Leicester di Ranieri, che ha conquistato la prima Premier League in 132 anni di storia, un nuovo miracolo è avvenuto in Uruguay, dove il Plaza Colonia, club che mai aveva vinto in ben 99 anni di storia, ha conquistato il torneo di Clausura con una giornata di anticipo. La società di Colonia del Sacramento (cittadina con poco più di 25mila abitanti) ha centrato l'incredibile traguardo grazie al 2-1 sul campo del Penarol, la squadra più titolata del paese con ben 49 campionati in bacheca.