Playoff Champions: Villarreal ko, il Celtic dilaga

Si completa il quadro dei match d'andata nei playoff di Champions League e non sono mancate le sorprese. La più grossa arriva da Villarreal dove il Monaco vince 2-1 contro il 'Sottomarino Giallo': non basta il momentaneo 1-1 dell'ex milanista Pato . Colpo esterno anche del Legia Varsavia : 2-0 in Irlanda col Dundalk. Larga vittoria del Celtic Glasgow che vince 5-2 contro l'Hapoel Beer Sheva. Il Ludogorets supera 2-0 il Viktoria Plzen.

Colpo esterno del Monaco che vince 2-1 in Spagna contro il Villarreal e ipoteca il passaggio alla fase a gironi. I monegaschi sbloccano subito il risultato al 3' con Fabinho su rigore ma al 36' è arrivato l'1-1 dei padroni di casa con l'ex milanista Pato che realizza di testa. Nella ripresa il Villarreal preme ma è il Monaco a trovare il 2-1 in contropiede al 72' col talento portoghese Bernardo Silva. Successo lontano da casa anche per il Legia Varsavia che passa 2-0 in Irlanda contro la 'matricola' Dundalk: sblocca Nikolic su rigore al 56', raddoppia e chiude il discorso Prijovic al 94'.



A Glasgow è show del Celtic che travolge 5-2 l'Hapoel Beer Sheva. Gli scozzesi di Brendan Rodgers sbloccano al 9' con Rogic, poi prima dell'intervallo si scatena il bomber Griffiths che segna una doppietta al 39' e al 46'. Nella ripresa sembra tutto facile per il Celtic ma l'Hapoel ha un sussulto e riapre i giochi: uno-due firmato Maranhao e Melikson al 55' e al 57' e match sul 3-2. Gli scozzesi vedono le streghe ma al 73' arriva la rete del 4-2 di Dembele che ridà fiato a Celtic Park, poi il capitano Brown realizza il 5-2 all'85' che dà maggiori certezze in vista del ritorno in Israele.



Vittoria casalinga anche per il Ludogorets che piega 2-0 il Viktoria Plzen: succede tutto a inizio ripresa coi bulgari che passano al 51' con Moti su rigore e poi raddoppiano al 64' con Vura.