5 agosto 2016 17:04 Playoff Champions League, la Roma sfiderà il Porto Evitato lo spauracchio Manchester City

Poteva andare peggio, ma poteva anche andare meglio. La Roma, nel playoff per accedere alla fase a gironi della Champions League, sfiderà il Porto. Evitato il Manchester City di Guardiola, ma i giallorossi sfideranno i portoghesi in una doppia sfida insidiosa. L'andata si giocherà a Oporto, il ritorno all'Olimpico. L'andata si giocherà mercoledì 17, il ritorno martedì 23. Il City è stato sorteggiato con la Steaua Bucarest. Interessante l'incrocio tra Monaco e Villarreal.



Spalletti potrebbe pescare il City: una corazzata, vero, ma che in ogni caso ha appena cambiato allenatore e potrebbe incontrare qualche difficoltà iniziale. Il Villarreal è reduce da una grande stagione ma ha perso un elemento importante come Eric Bailly. Il Porto non è più ai livelli di qualche anno fa, ma ha comunque una grande esperienza europea. Infine ci sono il Borussia Moenchengladbach, orfano di Xhaka, e l'Ajax senza più Milik. Forse una di queste due potrebbe essere l'avversario più abbordabile per la Roma.



Le gare di andata dei playoff si giocheranno il 16 e il 17 agosto, il ritorno una settimana più tardi.

L'andata si giocherà il 16 o il 17 agosto mentre il ritorno andrà in scena la settimana seguente, il 23 e il 24 agosto

IL SORTEGGIO COMPLETO LUDOGORETS v VIKTORIA PLZEN



CELTIC v HAPOEL BEER-SHEVA



FC COPENHAGEN v APOEL NICOSIA



DUNDALK v LEGIA VARSAVIA



DINAMO ZAGABRIA v SALISBURGO



STEAUA BUCAREST v MANCHESTER CITY



PORTO v ROMA



AJAX v ROSTOV



YOUNG BOYS v BORUSSIA MOENCHENGLADBACH



VILLARREAL v MONACO