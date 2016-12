Playoff Champions: brivido Lazio, col Bayer la partita della vit. Formazioni ufficiali

La stagione della Lazio è già a un bivio. Stasera all'Olimpico i biancocelesti ospitano il Bayer Leverkusen nell'andata dei playoff di Champions League . La posta in gioco è altissima: la qualificazione alla fase a gironi . in difesa De Vrij stringe i denti, a metà campo Onazi la spunta su Milinkovic-Savic. Attesi 40mila spettatori. Diretta alle 20.45 su Canale 5, Premium Sport e in streaming su Sportmediaset.it .

La Lazio ha disputato i preliminari di Champions in tre occasioni superando sempre il turno. Nel 2001-02 i biancocelesti eliminarono il Copenaghen con un complessivo 5-3 (sconfitta 2-1 in Danimarca, vittoria per 4-1 in Italia). Nel 2003-04 la vittima su il Benfica, battuto 3-1 in casa e 1-0 in Portogallo, nel 2007-08 la Dinamo Bucarest (1-1 a Roma e successo per 3-1 in Romania). Nella sua storia la Lazio ha incontrato il Bayer Leverkusen in una sola occasione: era la fase a gironi della Champions 1999-2000, finì 1-1 sia all'Olimpico (reti di Nedved e Kirsten) sia alla BayArena (a segno Neuville e Mihajlovic).