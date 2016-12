Platini (ri)propone: cartellino bianco per gli arbitri

18:19 - "Cartellino bianco" da Michel Platini. Niente a che vedere con la battaglia elettorale per il vertice Fifa (ci ha rinunciato, resta solo e sempre Blatter). Piuttosto, fa parte di quella raccolta di idee che il presidente dell'Uefa ha messo per iscritto nel suo libro "Parliamo di calcio", in uscita in questi giorni, e che ha già fatto discutere a proposito di Juve-Roma e delle sue idee sulla moviola in campo ("Moviola? Ne penso tutto il male possibile").

E allora che cos'è il cartellino bianco? E' un progetto che il capo dell'Uefa coltiva da tempo, ed è il terzo cartellino da affiancare a quello rosso e giallo in dotazione degli arbitri, per porre un freno alle polemiche e alle proteste in campo. Ovvero: per quei giocatori che esagerano in atteggiamenti plateali, e che sarebbe ingiusto punire con l'espulsione, a volte tocca loro l'ammonizione e che a volte se la cavano con un semplice rimprovero.

Platini propone, appunto, il cartellino bianco che equivale a una espulsione temporanea, 10 minuti per fare un esempio plausibile. Il che toglierebbe qualcosa a quella rincorsa alla protesta. Com'è stato durante Juventus-Roma, per esempio. E' dall'ultimo esempio che si parte, per capire.