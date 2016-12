Platini oggi al Tas: chiede l'assoluzione

E' il giorno in cui il ricorso del presidente della Uefa, attualmente sospeso dalla carica, Michel Platini contro la squalifica di sei anni dalle attività calcistiche verrà discusso dal Tribunale per l'arbitrato dello sport. Tra i testimoni, l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter. Platini, presente all'udienza, spera nell'assoluzione per poter tornare in carica in tempo per l'inizio del torneo di Euro 2016, che si terrà in Francia dal 10 giugno al 10 luglio.



Platini è stato squalificato per otto anni a dicembre, insieme con Blatter, nell'ambito dell'inchiesta su un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri versato nel 2011 al francese dalla Fifa con l'approvazione di Blatter per il lavoro svolto un decennio prima. Entrambi hanno visto le loro squalifiche ridotte a sei anni dalla Commissione d'appello della Fifa a febbraio.

"Oggi, siamo all'inizio della partita, una nuova partita, nella finale... spero che il risultato sarà buono", ha detto Platini. "Certo, sono ottimista sul fatto che stiamo andando a vincere, che sto andando per vincere".

Il segretario generale del Tas Matthieu Reeb ha detto che Blatter, il vice-presidente di Uefa e Fifa Angel Maria Villar e Jacques Lambert, capo del comitato organizzatore di Euro 2016, sono stati chiamati a deporre dagli avvocati di Platini. L'udienza, di fronte ad una giuria di tre giudici, dovrebbe durare tutto il giorno.



L'udienza si è conclusa poco dopo le 17, e il Tas ha comunicato che la sentenza ci sarà entro il 9 maggio.