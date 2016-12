Platini contro Blatter: "No alla moviola in campo" 

17:26 - Michel Platini non cessa la sua crociata contro la moviola in campo. Intervistato dai microfoni di Raisport, il presidente dell'UEFA continua a chiudere la porta alla moviola dopo aver dichiaro di pensarne tutto il male possibile alla presentazione del suo ultimo libro "Parliamo di calcio". Platini ha anche confermato che non supporterà l'ennesima candidatura di Joseph Blatter alla presidenza della FIFA.

"Non sarebbe di nessun aiuto - ha commentato Platini - perché la televisione non è la verità. Ostacolerebbe soltanto la fludità del gioco. Per aiutare l'arbitro ho già aumentato il numero degli assistenti." Nessun supporto per Blatter, dunque, il quale nelle ultime settimane ha mostrato apertura alla moviola (sebbene qualcuno sostenga che, in periodo di elezioni, farebbe qualsiasi cosa pur di accaparrarsi voti).

"Gli voglio bene - le parole del francese su Blatter - ma quattro anni fa ha chiesto il nostro sostegno dicendoci che sarebbe stata la sua ultima candidatura alla presidenza della FIFA. Ora viene a chiederci di nuovo di supportarlo, ma gli ho risposto che non lo faremo più, abbiamo bisogno di aria fresca."