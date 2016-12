Pjanic, il mago bosniaco che fa sognare Roma

Se c'è un giocatore che si sta prendendo la Roma sulle spalle, in questo inizio stagione, quello è Miralem Pjanic. Lo dicono i numeri, lo sostengono i fatti: il bosniaco è l'uomo in più di Rudi Garcia. Il momento difficile sembra archiviato e ora il tecnico francese può far sognare i tifosi. Con lui Pjanic, che in settimana ha guidato la sua Bosnia alla qualificazione per i playoff di Euro 2016 (per la sua Nazionale sarebbe la prima partecipazione in assoluto nella manifestazione continentale): un segnale di continuità dopo aver partecipato al Mondiale in Brasile nel 2014. Dando quindi uno sguardo alle statistiche ci si accorge che Pjanic ha segnato 21 gol in serie A: di questi addirittura 10 da punizione diretta. L'ultima, appunto, contro l'Empoli nell'anticipo di ieri pomeriggio. Una conclusione chirurgica. Quando tira lui, è quasi sempre gol. Inoltre, il centrocampista della Roma è il giocatore che in serie A, nelle ultime tre stagioni (dal 2013-2014) ha segnato di più su calcio piazzato: ben 7.



Niente male. Ma la partita di Pjanic non si è conclusa con il gol dell'1-0 perché il centrocampista, da calcio d'angolo, ha anche servito a De Rossi la palla del 2-0. Il bosniaco ha partecipato a 8 gol della Roma quest'anno: 4 le reti e 4 gli assist. Al momento, soltanto Insigne ha saputo fare altrettanto. La riscossa della Roma parte allora da lui: il gioco di Garcia non può fare a meno di Pjanic. E adesso torna la Champions League. Dopo la scalata in campionato, a Roma sognano di diventare grandi anche in Europa.