Pisa: tre giornate di squalifica per Gattuso

Tre turni di squalifica per Gennaro Gattuso. L'allenatore del Pisa è stato fermato dal giudice sportivo Pasquale Marino in seguito alla lite di domenica scorsa con l'arbitro Pillitteri di Palermo durante il derby contro il Pontedera. Dopo l'espulsione al 22' della ripresa il tecnico avrebbe aspettato il direttore di gara negli spogliatoi: "Allontanato - si legge nel comunicato -, Gattuso al termine della gara offendeva negli spogliatoi il direttore di gara rivolgendogli reiterate frasi offensive".



Il Pisa adesso dovrà decidere se presentare ricorso, intanto è pronto il vice Luigi Riccio per la sfida di Macerata.